Bu millet boykot oyununa gelmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan ve doğrudan yerli ve milli markaları hedef alan boykot girişimi, toplumda büyük tepki uyandırdı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ekonomiyi sarsmak amacıyla yerli ve milli markaları hedef alan boykot çağrısı yapmış ve 2 Nisan'da tüketimi durdurmaya çağırmıştı. Ekonominin çarklarını durdurmaya yönelik boykot çağrısına karşı, halk esnafına sahip çıktı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde vatandaşlar çarşı ve pazarlara koştu. AVM'ler ve dükkânlarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talep de sürdü. Büyük zincir marketler ve esnaf, satışlarda bir düşüş yaşanmadığını belirtti. SABAH'a konuşan esnaf ve vatandaşlar, CHP'nin boykot planına karşı tepkilerini dile getirdi.Yıllardırgiyim sektöründeyim. Yaşım gereği her şeyigördüm ama bu kadar saçma bir boykotgörmedim. Biz birbirimize sahip çıkalım diyoruzama birbirimize ihanet ediyoruz. Yapılanbu boykot esnafa ihanettir, kendi insanlarımızaihanettir.Kuyumculuk işine yıllarımı verdim. Tanınan,saygı duyulan bir esnafım. Geçindirmemgereken bir ailem, bir işyerim var, ödemelerimvar. Kendi arkadaşım bile boykot adıaltında dükkânı kapatmamı istedi. Bu boykotçağrısını esnafa darbe olarak görüyorum.Esnaf arasında bir dayanışma var.Kendini bilmez birkaç kişi çıkıp bize satışyapmayın diyor. O zaman gelin faturalarımısiz ödeyin.CHP'li siyasetçilerinesnafı ve ekonomiyihedef alan boykot çağrısınıkınıyorum. CHP artıkbu işi demokratik bir hakarettençıkartıp şahsi bir meseleyedönüştürdü. Siyasetçi dediğinönce ülkesini düşünür,halkın refahını gözetir.Esnafı mağdur etmeyeçalışan bir siyasi anlayış,halktan nasıl destekbekleyebilir.Esnaftan alışveriş yapmayın diyensiyasiler seçim zamanı hangi yüzleoy isteyecekler.Yerli ve millimarkalarımıza karşı başlatılan boykotçağrılarına inat alışverişimizisadece yerli ürünlerden ve esnafımızdanyaptım. Yerel esnaftanalışveriş yapmak hem ekonomiyicanlandırıyor hem de toplumsaldayanışmayı güçlendiriyor. Esnafbizim can damarımızdır. Ülkemizindeğerine sahip çıkmaya devamedeceğiz. Biz güçlü Türkiye'ninyanındayız.TIR şoförüyüm.Bu boykot ülkenin altınadinamit koymaktan farksız.Bu zor günlerden geçtiğimizsüreçte, muhalefetinülkeyi paçasındanaşağıya çekmesi olacakiş değil. Ben devletiminve milletiminyanındayım. Boykota destek vermiyorum.Besicilik yapıyorum.CHP Meclis'teki muhalefetiniartık millete yapmaya başladı.Bu boykotlar millete yönelikbir harekete dönüştü. Ben de birbesici olarak boykota inat hayvanlarımınsatışında yüzde 30indirim yaptım.Bir siyasiparti liderinin yerlive milli ürünlerimizi boykot etmesi bizi engellemedi.CHP'nin yerli ve milli ürünlerimiziboykot etmesi darbe girişimidir.Şaşırmadık. Onların boykotu hiçbir zaman işeyaramaz.Bu çağrı,Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına zararvermeye yöneliktir. Hem halkımıza hem dedevletimize ihanettir.Duyarlı vatandaşlarımızesnafına sahip çıkıyor. Boykotahayır diyorum ve tüm ürünlerde yüzde 10 indirimyapıyoruz.Zor günlergeçiren esnafa boykot çağrısının yapılmasıbir darbedir. Diyarbakır ciğercisi olarakbiz de, esnaf da, halk da boykot oyununagelmedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar. Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.SABAH