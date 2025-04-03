Bu millet boykot oyununa gelmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan ve doğrudan yerli ve milli markaları hedef alan boykot girişimi, toplumda büyük tepki uyandırdı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ekonomiyi sarsmak amacıyla yerli ve milli markaları hedef alan boykot çağrısı yapmış ve 2 Nisan'da tüketimi durdurmaya çağırmıştı. Ekonominin çarklarını durdurmaya yönelik boykot çağrısına karşı, halk esnafına sahip çıktı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde vatandaşlar çarşı ve pazarlara koştu. AVM'ler ve dükkânlarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talep de sürdü. Büyük zincir marketler ve esnaf, satışlarda bir düşüş yaşanmadığını belirtti. SABAH'a konuşan esnaf ve vatandaşlar, CHP'nin boykot planına karşı tepkilerini dile getirdi.
'İNSANIMIZA İHANET'
AKSARAY
Hacı Ramazan Coşkun (50):
Yıllardır
giyim sektöründeyim. Yaşım gereği her şeyi
gördüm ama bu kadar saçma bir boykot
görmedim. Biz birbirimize sahip çıkalım diyoruz
ama birbirimize ihanet ediyoruz. Yapılan
bu boykot esnafa ihanettir, kendi insanlarımıza
ihanettir.
Ömer Bakan (40):
Kuyumculuk işine yıllarımı verdim. Tanınan,
saygı duyulan bir esnafım. Geçindirmem
gereken bir ailem, bir işyerim var, ödemelerim
var. Kendi arkadaşım bile boykot adı
altında dükkânı kapatmamı istedi. Bu boykot
çağrısını esnafa darbe olarak görüyorum.
Esnaf arasında bir dayanışma var.
Kendini bilmez birkaç kişi çıkıp bize satış
yapmayın diyor. O zaman gelin faturalarımı
siz ödeyin.
'BOYKOTA İNAT ALIŞVERİŞE ÇIKTIK'
KIRŞEHİR
Enes Dulkadir:
CHP'li siyasetçilerin
esnafı ve ekonomiyi
hedef alan boykot çağrısını
kınıyorum. CHP artık
bu işi demokratik bir hakaretten
çıkartıp şahsi bir meseleye
dönüştürdü. Siyasetçi dediğin
önce ülkesini düşünür,
halkın refahını gözetir.
Esnafı mağdur etmeye
çalışan bir siyasi anlayış,
halktan nasıl destek
bekleyebilir.
Esnaftan alışveriş yapmayın diyen
siyasiler seçim zamanı hangi yüzle
oy isteyecekler.
Emre Bekdemir:
Yerli ve milli
markalarımıza karşı başlatılan boykot
çağrılarına inat alışverişimizi
sadece yerli ürünlerden ve esnafımızdan
yaptım. Yerel esnaftan
alışveriş yapmak hem ekonomiyi
canlandırıyor hem de toplumsal
dayanışmayı güçlendiriyor. Esnaf
bizim can damarımızdır. Ülkemizin
değerine sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Biz güçlü Türkiye'nin
yanındayız.
'CHP ARTIK MİLLETE MUHALEFET YAPIYOR'
KAYSERİ
Fatih Akdemir:
TIR şoförüyüm.
Bu boykot ülkenin altına
dinamit koymaktan farksız.
Bu zor günlerden geçtiğimiz
süreçte, muhalefetin
ülkeyi paçasından
aşağıya çekmesi olacak
iş değil. Ben devletimin
ve milletimin
yanındayım. Boykota destek vermiyorum.
Ömer Dede:
Besicilik yapıyorum.
CHP Meclis'teki muhalefetini
artık millete yapmaya başladı.
Bu boykotlar millete yönelik
bir harekete dönüştü. Ben de bir
besici olarak boykota inat hayvanlarımın
satışında yüzde 30
indirim yaptım.
'BOYKOT BİZE İŞLEMEZ'
TRABZON
Mehmet Aktürk:
Bir siyasi
parti liderinin yerli
ve milli ürünlerimizi boykot etmesi bizi engellemedi.
Ali Güler:
CHP'nin yerli ve milli ürünlerimizi
boykot etmesi darbe girişimidir.
Şaşırmadık. Onların boykotu hiçbir zaman işe
yaramaz.
ARDAHAN
Esna Ceyhun Özgür:
Bu çağrı,
Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına zarar
vermeye yöneliktir. Hem halkımıza hem de
devletimize ihanettir.
KONYA
İbrahim Ömür Belgin (36):
Duyarlı vatandaşlarımız
esnafına sahip çıkıyor. Boykota
hayır diyorum ve tüm ürünlerde yüzde 10 indirim
yapıyoruz.
DİYARBAKIR
Abdurrahman Yakut:
Zor günler
geçiren esnafa boykot çağrısının yapılması
bir darbedir. Diyarbakır ciğercisi olarak
biz de, esnaf da, halk da boykot oyununa
gelmedi.
BAKAN BOLAT: MİLLETİMİZE TEŞEKKÜRLER
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar. Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.
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