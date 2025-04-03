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Giriş Tarihi: 3.4.2025

Bu millet boykot oyununa gelmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısı tutmadı. Halk boykot çağrısına inat çarşı ve pazarlara akın etti, marketleri doldurdu. Çağrıya tepki gösteren vatandaşlar ve esnaf, “Milleti boykot oyunuyla kandıramazsınız” mesajı verdi Tolga

Bu millet boykot oyununa gelmez
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan ve doğrudan yerli ve milli markaları hedef alan boykot girişimi, toplumda büyük tepki uyandırdı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ekonomiyi sarsmak amacıyla yerli ve milli markaları hedef alan boykot çağrısı yapmış ve 2 Nisan'da tüketimi durdurmaya çağırmıştı. Ekonominin çarklarını durdurmaya yönelik boykot çağrısına karşı, halk esnafına sahip çıktı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde vatandaşlar çarşı ve pazarlara koştu. AVM'ler ve dükkânlarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talep de sürdü. Büyük zincir marketler ve esnaf, satışlarda bir düşüş yaşanmadığını belirtti. SABAH'a konuşan esnaf ve vatandaşlar, CHP'nin boykot planına karşı tepkilerini dile getirdi.



'İNSANIMIZA İHANET'

AKSARAY
Hacı Ramazan Coşkun (50): Yıllardır giyim sektöründeyim. Yaşım gereği her şeyi gördüm ama bu kadar saçma bir boykot görmedim. Biz birbirimize sahip çıkalım diyoruz ama birbirimize ihanet ediyoruz. Yapılan bu boykot esnafa ihanettir, kendi insanlarımıza ihanettir.
Ömer Bakan (40): Kuyumculuk işine yıllarımı verdim. Tanınan, saygı duyulan bir esnafım. Geçindirmem gereken bir ailem, bir işyerim var, ödemelerim var. Kendi arkadaşım bile boykot adı altında dükkânı kapatmamı istedi. Bu boykot çağrısını esnafa darbe olarak görüyorum. Esnaf arasında bir dayanışma var. Kendini bilmez birkaç kişi çıkıp bize satış yapmayın diyor. O zaman gelin faturalarımı siz ödeyin.



'BOYKOTA İNAT ALIŞVERİŞE ÇIKTIK'

KIRŞEHİR
Enes Dulkadir: CHP'li siyasetçilerin esnafı ve ekonomiyi hedef alan boykot çağrısını kınıyorum. CHP artık bu işi demokratik bir hakaretten çıkartıp şahsi bir meseleye dönüştürdü. Siyasetçi dediğin önce ülkesini düşünür, halkın refahını gözetir. Esnafı mağdur etmeye çalışan bir siyasi anlayış, halktan nasıl destek bekleyebilir. Esnaftan alışveriş yapmayın diyen siyasiler seçim zamanı hangi yüzle oy isteyecekler.
Emre Bekdemir: Yerli ve milli markalarımıza karşı başlatılan boykot çağrılarına inat alışverişimizi sadece yerli ürünlerden ve esnafımızdan yaptım. Yerel esnaftan alışveriş yapmak hem ekonomiyi canlandırıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Esnaf bizim can damarımızdır. Ülkemizin değerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz güçlü Türkiye'nin yanındayız.



'CHP ARTIK MİLLETE MUHALEFET YAPIYOR'

KAYSERİ
Fatih Akdemir: TIR şoförüyüm. Bu boykot ülkenin altına dinamit koymaktan farksız. Bu zor günlerden geçtiğimiz süreçte, muhalefetin ülkeyi paçasından aşağıya çekmesi olacak iş değil. Ben devletimin ve milletimin yanındayım. Boykota destek vermiyorum.
Ömer Dede: Besicilik yapıyorum. CHP Meclis'teki muhalefetini artık millete yapmaya başladı. Bu boykotlar millete yönelik bir harekete dönüştü. Ben de bir besici olarak boykota inat hayvanlarımın satışında yüzde 30 indirim yaptım.



'BOYKOT BİZE İŞLEMEZ'

TRABZON
Mehmet Aktürk: Bir siyasi parti liderinin yerli ve milli ürünlerimizi boykot etmesi bizi engellemedi.
Ali Güler: CHP'nin yerli ve milli ürünlerimizi boykot etmesi darbe girişimidir. Şaşırmadık. Onların boykotu hiçbir zaman işe yaramaz.

ARDAHAN
Esna Ceyhun Özgür: Bu çağrı, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına zarar vermeye yöneliktir. Hem halkımıza hem de devletimize ihanettir.

KONYA
İbrahim Ömür Belgin (36): Duyarlı vatandaşlarımız esnafına sahip çıkıyor. Boykota hayır diyorum ve tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapıyoruz.

DİYARBAKIR
Abdurrahman Yakut: Zor günler geçiren esnafa boykot çağrısının yapılması bir darbedir. Diyarbakır ciğercisi olarak biz de, esnaf da, halk da boykot oyununa gelmedi.



BAKAN BOLAT: MİLLETİMİZE TEŞEKKÜRLER
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar. Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar" ifadelerini kullandı.

Tolga YANIK - Kaan ATALAY - Ali ALTUNTAŞ - Özgür ÖZDEMİR - Hüseyin KAÇAR - Cansu KILINÇ - Muharrem DOĞANTEZ - Hasan ÇAKMAK - Hayrettin YENEL - Mehmet AVŞAR - Şaban YILMAZ - Ceyhan TORLAK - Ziya RAMOĞLU - Erdoğan ÖZTÜRK - Hayrettin ŞAŞMAZ - Mustafa BAKIRHAN - Kerim CENGİL - Huzeyfe ATICI / SABAH

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Bu millet boykot oyununa gelmez
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