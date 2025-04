Her parti ‘Türkiye partisi’ olmalı

Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarını sürdüren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında terörü tamamen bitirmiş bir Türkiye'yi inşa etmek, etnik ve dini kökenine, siyasi aidiyetine, mezhebine ve meşrebine bakmaksızın her vatandaşımızın hayrına. Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzem. Her parti, Türkiye partisi olmak mecburiyetinde. İmralı açıklamasında ayrı devlet, federasyon, özerklik ya da kültüralist talepler olmaksızın örgütü silah bırakmaya çağırması Türkiye'de yeni sürecin başlaması için önemli adım oldu. Bu sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi şekilde terörü olumlayan ya da sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının da tarihe karışması ile mümkün olabilecek" diye konuştu.Türkiye partisi olma hedefinde, Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyumun büyük önem taşıdığını söyleyen Bahçeli, Türkiye partisinden beklenenleri şöyle sıraladı: "Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlılık. Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye'nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması. Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme. Milli hedef ve politikalara göre hareket etme. Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama. Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat. Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme. İstiklal Marşı okuma, Türk bayrağı asma. Kurucu değerlere Atatürk'e sahip çıkmak. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrakta birleşmek, Anayasa'nın ilk üç maddesindeki kurucu ilkelere sadık olmak. 'Önce ülkem ve milletim' diyebilmek."Siyasi Partiler Kanunu'nda ilgili değişiklikler yapılabileceğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu hususta yapılması elzem ilk somut düzenleme, Siyasi Partiler Kanunu'nun yenilenmesi olabilecek. Mevcut kanunda milli devlet niteliğinin korunması başlığında bölgecilik ve ırkçılığı reddeden 82. maddeye ilave olarak, milli devletin korunmasının her türlü vandalizmin reddiyle mümkün olabileceğiyle ilgili bir ekleme yapılabilecek. İkinci gerekli düzenleme ise siyasi etik yasası çıkarılması. Çıkarılacak siyasi etik yasasının oldukça kapsamlı olması gerekse de terörsüz Türkiye'de siyasetin dilinin, üslubunun şiddetten arındırıldığı bir anlayışa ihtiyaç var."Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm siyasal partilerin sivilleşmesi gerektiğini aktardı. Bahçeli, şunları ifade etti: "Darbe anayasası yerine yeni sivil anayasa hazırlanması Türk demokrasisi için zaruret. Terörsüz Türkiye sürecinin tam olarak başarıya ulaşmasının ileri adımlarından biri, her türlü vandalizmin siyasetten dışlanması. Bu ihtiyaç İstanbul'da yaşanan sokak eylemleriyle de net şekilde görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın pek çok yolsuzluk iddiasıyla tutuklanması sonrası CHP öncülüğünde marjinal sol grupların saldırılarıyla sokaklar karıştırıldı. Hukuku yok sayarak adalet talep etmek bir çelişki olduğu gibi şiddetin bir yöntem olarak görülmesi ve normalleştirilmesi vandalist siyaset anlayışıdır."