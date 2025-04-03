Kritik NATO toplantısı bugün başlıyor: Masada Avrupa’nın güvenliği ve Ukrayna-Rusya ateşkesi var!

ASYA-PASİFİK ORTAKLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Toplantının ikinci oturumu NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda, Asya-Pasifik ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki müşterek meseleler ile anılan Ortaklarla ilave iş birliği imkanları ele alınacak. Oturumda Fidan, Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirini yakından etkilediğine, Asya-Pasifik Ortakları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine değinmesi bekleniyor.

KALICI BARIŞA TÜRKİYE DESTEĞİ

Toplantının üçüncü oturumu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak. Oturumda, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesinde Avrupalı Müttefiklerin üstlenebilecekleri roller gibi hususların gündemde olması bekleniyor. Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Ukrayna'da sürdürülebilir bir ateşkesin ve nihayetinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin desteğini paylaşması, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını müteakip hayata geçirilebilecek girişimler üzerindeki çalışmalar hakkında Türkiye'nin değerlendirmelerini gündeme getirmesi, bu bağlamda, başta Türkiye olmak üzere AB üyesi olmayan Müttefiklerin AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerine tam katılımının esas olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.

TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Cuma günü AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, NATO Dışişleri Bakanları'na AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturum düzenlenecek. Oturum vesilesiyle, anılan girişimlerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğinin tesisindeki asli rolünü nasıl destekleyebileceğinin de tartışılması bekleniyor. Oturumda Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Avrupa güvenliğine gereken katkıları sağlamayı sürdürecek. AB'nin savunma alanındaki gayretlerinin ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı Müttefiklerin tam dahliyle başarıya ulaşabileceğini vurgulayarak, AB'nin savunma sanayii alanındaki girişimlerine Türkiye'nin katılımına ilişkin görüşleri kayda geçirecek.