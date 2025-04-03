RTÜK Başkanı Şahin: Reyting sonuçları, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda oynanan müsabakada Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan takım oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE atv İZLEDİ

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

GECENİN DEĞİL, GÜNÜN GALİBİ DE atv OLDU!

Son 9 yılın birincisi olan atv, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.

"REYTİNG SONUÇLARI, SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Şahin, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının açık ara farkla günün en çok izlenen yayını olduğunu belirterek, "Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Halkın ilgisi farklı planları olan birtakım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur. Teşekkürler Türkiye. Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.