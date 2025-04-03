SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu adaylık kararını açıkladı! Ekrem İmamoğlu’na bomba gönderme: Çalanların yüzüne tükürülür

CHP içinde kaos giderek derinleşiyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'de kurultay kararı alındı. 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birçok iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kurultayda aday olmacağını ilan etti. Ancak CHP'nin eski Genel Başkanı, açıklaması öyle ifadeler kullandı ki sözleri birçok muhalif isim tarafından İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Kılıçdaroğlu sözlerinin başında, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Aday olmama gerekçesini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." sözlerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi CHP'li Erkan Çakır tarafından da "İnce bir mesaj" olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam! Aday olmama kararımın nedeni; "Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"