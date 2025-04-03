SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması geldi: Deniz Baykal taktiğini mi uygulayacak?

Belediyelerinde yolsuzluk, rüşvet ve terör skandallarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay gerilimi tırmandı. En son 2023 yılında yapılan ancak delegelere para verildiği iddiasıyla üzerine 'şaibe' gölgesi düşen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından saf dışı bırakılmıştı.
21. Olağanüstü Kurultay'ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanması beklenirken herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağını tartışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde adaylığına yönelik soruyu yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aday değilim ancak aday gösterilirsem aday olabilirim" şeklindeki açıklamaları kafaları karıştırmıştı.
Tartışmalı kurultaya sayılı günler kala, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla ilgili çok net açıklama yaptı. Aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu "Hayır efendim. Ben aday değilim" ifadelerini kullandı. Kurultaya katılıp katılmayacağı ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı… Biliyorsunuz bir süredir Bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" açıklamasını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Deniz Baykal'ın istifası sonrası yaşanan süreci hatırlattı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 2010 yılındaki kumpas görüntüleri sonrası istifa etmiş ve CHP'de yeni bir kurultay süreci yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu o dönem de kurultayda aday olmayacağını söylemiş ancak bir gün sonra adaylığını açıklamıştı.
Baykal'ın istifası sonrası aday olmayacağım diyen ancak kurultayda genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu CHP'de 13 yıl görev yapmıştı.
BİR KRİZ DE BLOK VE ÇARŞAF LİSTEDE…
Hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultayda, çarşaf liste ve blok liste nedeniyle de kriz çıktı. CHP tüzüğüne göre kurultayda çarşaf liste ile seçim yapılıyor. Genel merkez ise kurultayda fire vermemek için blok liste teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Delegeler ise çarşaf liste istiyor. CHP'de parti içi muhalefet ise kuralın uygulanarak çarşaf liste uygulamasından vazgeçilmemesini istiyor. Muhalefet çarşaf liste ile kendi içindeki isimleri yeni yönetimin içerisine sokmayı hedefliyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul, Ankara delegeleri başta olmak üzere birçok delegenin de çarşaf liste kuralından vazgeçilmesini istemiyor.
ÇARŞAF-BLOK LİSTE ARASINDAKİ FARK NE?
Çarşaf ve blok liste ifadeleri, parti yönetimi üyeliklerinin seçiminde delegelerin oyladığı listeleri tanımlamak için kullanılıyor. Parti yönetimi, seçiminin "çarşaf listeyle" yapılmasını kararlaştırırsa, delegelerin oylarıyla hem muhalefetin hem yönetimin hazırladığı listelerde yer alan isimlerden karışık olarak tercih yapıyor. En çok oyu alanlar yönetime giriyor. Blok listede ise listeyi hazırlayanlar tarafından belirlenen isimler listede yer alıyor. Delegeler bir listeyi tercih ediyor. Delegelerin tercih ettiği listedeki tüm isimler yönetimde yer alıyor.