SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması geldi: Deniz Baykal taktiğini mi uygulayacak?

Tartışmalı kurultaya sayılı günler kala, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla ilgili çok net açıklama yaptı. Aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu "Hayır efendim. Ben aday değilim" ifadelerini kullandı. Kurultaya katılıp katılmayacağı ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı… Biliyorsunuz bir süredir Bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" açıklamasını yaptı.