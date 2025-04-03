Vesayet son buldu, söz millete geçti

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, yayınladığı birçok raporla dikkat çekmeye devam ediyor. Başkanlık tarafından hazırlanan 'Milli iradenin zaferi, bürokratik vesayetin geriletilmesi' raporunda, dikkat çekici veriler yer alırken, Türkiye'nin vesayete karşı son 20 yıllık süreçte verdiği mücadeleye vurgu yapıldı.Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren askeri vesayetin belirleyici olduğuna dikkat çekilen raporda, son 20 yıla dikkat çekilerek, "Son 20 yıllık süreçte ise askeri-sivil bürokrasi bu hegemonik konumunu kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'de siyaseti belirleyen askeri- sivil bürokrasinin yıllarca ABD'nin hışmına uğramamak ve bağımlı olduğu yardımları kaybetmemek adına siyasi rejimin liberal çizgiye çekilmesine rıza gösterdiği belirtilen raporda, bu süreç içerisinde Türkiye'nin liberal uluslararası düzenin tersine hareketinin de pek mümkün olmadığının altı çizildi. 2016 yılından sonrası ise Türkiye'de liberal siyasetin belirleyiciliğinin azaldığın vurgulanan raporda, "Ülke demokratik siyasetin kontrolüne girdikçe ve demokratikleşme adımları atıldıkça liberal Batı'nın ideolojik desteğine ihtiyaç kalmadı" denildi.