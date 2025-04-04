“Aday değilim siz çalanların yüzüne tükürün”

Zehir zemberek sözlerle olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyuran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibe tartışmalarını da alevlendirdi. Parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden adaylığı için geniş çaplı imza kampanyası yürütmüştü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere de sert sözlerle yüklendi. "Aday olmama kararımın nedeni, 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" diyerek, şaibeli olarak adlandırılan 2023 kurultayına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Aday olmama kararımın nedeni; 'Hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir."Partiyi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" sözleriyle açıklamasını tamamladı.