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Giriş Tarihi: 4.4.2025 16:20 Son Güncelleme: 4.4.2025 16:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı: Dikkat çeken terörsüz Türkiye vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki aylık aranın ardından mesaisine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Çelik, "Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Bahçeli’ye geçmiş olsun mesajı: Dikkat çeken terörsüz Türkiye vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki aylık aranın ardından mesaisine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, "terörsüz Türkiye" ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı: Dikkat çeken terörsüz Türkiye vurgusu
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