AK Parti’den milli yürüyüş hamlesi

AK Parti teşkilatları geçen ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da koyduğu 2028 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde oyla kazanma hedefi için çalışmalarına hız verdi. Parti teşkilatları, CHP'nin milli markaları hedef aldığı provokasyonlar karşısında vatandaşın yanında yer alacaklarının altını çiziyor.Ramazan ayı içerisinde her gün 81 ilde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti teşkilatları, 'Gönül Sofrası' programı ile 1 milyon vatandaşa ulaşırken, 'İftara 5 Kala' programı ile de 800 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirmişti. Ortaya çıkan veriler ise raporlanarak genel merkezde gündeme getirilecek.AK Parti teşkilatları 81 ilde sahada gerçekleştirecekleri çalışmalarla vatandaşların dertlerini yakından dinleyerek 2028 seçimlerine hazırlıklarını sürdürecek. Bu süreçte Nevruz Bayramı gibi çalışmaların da sonuçlanması bekleniyor.AK Parti kaynakları, ana muhalefetin milleti provokasyonlar ile ayakta tutmaya çalıştığına dikkat çekerken, ana muhalefet kanadının boykot ve yolsuzluk soruşturmaları ile kendisini gündemde tuttuğunu belirtti.