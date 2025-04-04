Boykot soruşturmasında 11 adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Nefret ve ayrımcılıkla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.Polis tarafından dün sabah gözaltına alınan Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Muhammet E.Ö. (34), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, haklarında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Gözaltı listesindeki 5 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.