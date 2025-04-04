Boykotçular kaybetti Türkiye kazandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da kartlı alışverişlerin tutarı, mart ayı ortalamasını geçti. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. Sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Başaramadılar. Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı. 1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı" ifadelerini kullandı.Hükümet-millet dayanışmasının boykotçuları hüsrana uğrattığını belirten Bolat, "Halkımız, milli ekonomiye, üretime, esnafına çok güçlü şekilde sahip çıktı. Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle yaptıkları boykot çağrıları hüsranla neticelendi. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. 2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Halkımız boykotçuları boykot etmiştir" dedi.Milletin, birlik ve dayanışmanın gücünü gösterdiğini aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün üreten, emeğiyle çalışan, yüzyıllık hedeflerimize inançla ilerleyen işçimiz, esnafımız, girişimcimiz kazandı. Millet kazandı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Birliğin ve dayanışmanın gücü" değerlendirmesinde bulundu.Kahramanmaraş'ta esnaf, boykotların ticarete zarar vereceğini ve bu tür siyasi çağrıların toplumda kutuplaşmayı artıracağını ifade etti. Kahramanmaraş'ta kent merkezinde faaliyet gösteren birçok esnaf, siyasetin ticarete karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Bazı işyeri sahipleri ise boykot gibi girişimlerin esnafı yıldıramayacağını belirtti.Gaziantep'teki çarşılarda alışverişlerde olağanüstü bir artış yaşandı. Çarşılarda yoğun kalabalıklar oluşurken vatandaşlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı.Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, boykotun beklenen etkiyi oluşturmadığını ve toplumda geniş bir destek bulmadığını ifade etti.