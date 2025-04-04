Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı da ağır yıkıma uğradı. Kurum, sosyal medya hesabından Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşa görüntülerini ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül'ün hikâyesini paylaştı. Bakan Kurum, "Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz, çarşılarımızı ihya ediyoruz, yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var" dedi.