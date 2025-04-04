Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İspanyol mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Madrid'de, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Esteban Lopez Calderon ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İspanya Genelkurmay Başkanının resmi davetlisi olarak Madrid'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Esteban Lopez Calderon tarafından askeri törenle karşılanmış, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sunmuş, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir."