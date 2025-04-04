Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu lideri ve ülkücü hareketin öncüsü Alparslan Türkeş'in vefatının yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı"nın yeni hizmet binasının bugün açılışının yapılacağını duyurdu.CHP'nin başlattığı boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli "Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağan dışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir" diyerek tepkisini dile getirdi.Utanç duyulan, ucuzluğu aşikâr olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye'nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir. Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir.