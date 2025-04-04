Vatana ve millete adanmış bir ömür

Türk dünyasının 'Başbuğ'u olarak anılan MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, 80 yıllık ömrünün tamamını, hakikat davasının yılmaz savunucusu olarak geçirdi. Türkiye'yi öz benliğinden uzaklaştırmak ve İslam'ı Anadolu topraklarından silmek isteyen mihraklara karşı Müslüman Anadolu gençliğini bilinçlendiren Türkeş, her zaman milletten yana tavır aldı.Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi, günümüzde de önemini koruyan müesseseler Türkeş'in Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde hayata geçirildi. "Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz", "Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz", "Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır" sözlerinin sahibi Türkeş'in en büyük mirası MHP, bugün de kurucu genel başkanının çizgisinde mücadelesini sürdürüyor. Türkeş, 3 Mayıs 1944'te "Türkçülük-Turancılık" davasında yargılandı. O dönem üsteğmen olan Türkeş, 1 yıl hücre hapsi yattı. Haksız yere yargılandığı davada ise beraat etti. Milli Birlik Komitesi üyeleriyle anlaşmazlık yaşayan Türkeş, 1960 yılında Hindistan'a sürgüne gönderildi. 1963'te yurda döndü. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) katıldı ve genel başkanı oldu. 1975-1977 dönemlerinde kurulan koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlığı yapan Türkeş, Sovyetler'in etkisine karşı büyük mücadele verdi.Milliyetçiler tarafından "Başbuğ" olarak anılan Türkeş, doğal lider olarak kabul gördü. 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbe sonrası tutuklandı. Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayata veda etti. 80 yaşındaki Türkeş, o zaman 74 yıllık olan Cumhuriyet tarihinin son 55 yılındaki önemli dönemeçlerine damgasını vurdu.