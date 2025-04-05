Bekçiyi şehit etmişti.. İfadesinde pişkin savunma! Rastgele ateş açmış

Olay sırasında ateş ettiği öğrenilen diğer şüpheli Batuhan A., ise ifadesinde "Ramazan bana peşimden gel diye bağırdı. Koştuğumuz sırada silah seslerini duyunca arkama baktığımda Ramazan hem koşuyor, hem de arkasına doğru ateş ediyordu. Ramazan, bana bağırarak sen de ateş et dedi. Ben de iki üç el havaya doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.