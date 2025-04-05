Bu kez de Yunan’a kucak açtı! George Papandreou: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’le gurur duyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. İmamoğlu'na yöneltilen iddialara cevap vermek yerine siyasi mandacılık yolunu seçen CHP lideri Özgür Özel, kapı kapı gezerek Batı'dan yardım dilenmeye başladı.

TÜRKİYE'Yİ YİNE BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

Bu kapsamda Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile bir araya gelen Özgür Özel, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretler, nisan ayı içinde planladığı birçok ziyaret iptal edildi. Antalya Diplomasi Forumu'na Genişlemeden Sorumlu Komiser gelip de Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Heyetlerin görüşmeleri iptal edildi. Ben bunlardan mutlu olmuyorum, ben bunlara üzülüyorum. Çünkü ben Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir iki gün gidip Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması için ve Türkiye'nin demokrasi zeminde bulunması için mücadele verirken, Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi Avrupa'dan kopardığı gibi dünyada da zaten demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın, birkaç lig aşağı düşürüyor." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ise yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi.

"HEM SİZİN HEM BİZİM MÜCADELEMİZ"

Özgür Özel'in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ise yaptığı açıklamada yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu akladı.

Papandreou, "Özgür Özel ile gurur duyuyoruz, Ekrem İmamoğlu ile gurur duyuyoruz, Türk halkıyla gurur duyuyoruz. Çünkü bu mücadele hem sizin hem de bizim mücadelemiz

Bu mücadele otokrasi ile demokrasi arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi yalnızca İstanbul'da yapmıyoruz, Atina'da da yapıyoruz, Brüksel'de de yapıyoruz."