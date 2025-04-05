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Giriş Tarihi: 5.4.2025 16:53 Son Güncelleme: 5.4.2025 17:08

CHP kurultayı için üçüncü aday Berhan Şimşek! İşte Özgür Özel'in 6 Nisan'daki iki rakibi: Ümit Uysal ve Berhan Şimşek...

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay iddiaları sonrası ön alma hamlesi yaparak 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultaya sayılı günler kala Özgür Özel'e karşı bir isim daha genel başkanlık için adaylığını ilan etti. CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek genel başkanlık için yarışacak.

CHP kurultayı için üçüncü aday Berhan Şimşek! İşte Özgür Özel’in 6 Nisan’daki iki rakibi: Ümit Uysal ve Berhan Şimşek...

CHP, kaos ortamında olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI DUYURDU

Kurultaya tek aday olarak giden Özgür Özel'in rakibi belli oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu ilan etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

BERHAN ŞİMŞEK GENEL BAŞKAN ADAYI OLDU

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı. Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu.

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CHP kurultayı için üçüncü aday Berhan Şimşek! İşte Özgür Özel'in 6 Nisan'daki iki rakibi: Ümit Uysal ve Berhan Şimşek...
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