CHP’li 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti

Yerel seçimlerin ardından geçen bir yılda sık sık tartışmalarla gündeme gelen CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde, bu kez istifa krizi yaşandı. CHP'li 5 meclis üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'i gerekçe göstererek partilerinden istifa etti. Barış Gürsoy, Mehmet Ali Akar, İlker Pala, Liman Dönmez ve geçtiğimiz yıl Sönmez tarafından darp edildiğini öne süren Harun Bila, istifa dilekçelerini CHP İlçe Başkanlığı'na sundu. Daha önce de 11 meclis üyesi, Sönmez'in görevden alınması talebiyle Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e dilekçe vermiş, aksi takdirde istifa edeceklerini açıklamıştı. Son istifalarla birlikte CHP'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı 19'dan 14'e düştü. Mecliste AK Parti'nin 12, MHP'nin ise 1 üyesi bulunuyor.