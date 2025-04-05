Dumlupınar faciasının son tanığı o anları anlattı

Çanakkale Boğazı'nda 4 Nisan 1953'te Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı gemiyle çarpıştıktan sonra batan "TCG Dumlupınar" denizaltısının son tanığı konuştu.Dumlupınar (D-6) denizaltısından gelen yardım telefonuna bakan emekli Deniz Astsubay Mustafa Pekbey (91), batan denizaltıda görevli Astsubay Selami Özben ile denizaltı batmadan önce telefonda son konuşan kişilerden biri olduğunu söyledi.Halen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Pekbey, Özben'in kendisine kurtulamamaları halinde 'Vatan sağolsun' diyerek telefonu kapattığını çok iyi hatırladığını belirtti.4 Nisan 1953'te meydana gelen kazada Dumlupınar Denizaltısı, 86 mürettebatıyla battı. Olayda denizaltıda bulunan 81 asker ve mürettebat şehit oldu. Çarpışmanın ardından mürettebatı kurtarmak için o dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çok sayıda gemi seferber olsa da mürettebattan sadece 5'i kurtarılabildi.Bu arada "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olanlar ile 14 Temmuz 1942'de Çanakkale Morto Koyu'nda batan "TCG Atılay" denizaltısında şehit olan 39 denizci için anma töreni düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.