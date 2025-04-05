İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Kıbrıs’ta yakalandı

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalanamayan ve firari olarak aranan reklam firması sahibi Kaan K. yakalandı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı İrtibat Görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın ortak çalışmalarıyla Kıbrıs'ta gözaltına alınan Kaan K., İstanbul Emniyeti'ne getirildi. "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan gözaltına alındığı ifade edilen Kaan K. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.