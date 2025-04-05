Milyonlarca ihtiyaç sahibine umut

Türkiye'de vatandaşlar, ramazan ayında hem yurtiçi hem de yurtdışı yardımlarını rekor katılımla yaptı. Ülke genelinde fitre ve bağışları toplayan yardım kuruluşları yardımları milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdı.Türk Kızılay, "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine fitre, fidye, iftarlık ve gıda kolileriyle destek oldu. Yurtiçi ramazan yardımlarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile öncelik veren Kızılay, ülke genelindeki ayni ve nakdi yardımların yaklaşık yüzde 30'unu deprem bölgesine ayırdı. Türk Kızılay, ramazan ayı boyunca toplanan yardımları 7.1 milyon insana ulaştırdı. Kızılay, Gazze'deki çatışma mağdurları ile toparlanma sürecindeki Suriye halkı başta olmak üzere daimi delegasyonlarının bulunduğu toplam 18 ülkede ihtiyaç sahipleri için desteklerini ramazan ayında da sürdürdü. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla yürütülen kampanyada ramazan boyunca başta deprem bölgesi olmak üzere yurtiçinde 1003 şube aracılığıyla 842 bin 774 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. TDV, yurtdışında ise aralarında Pakistan, Gazze, Nijerya ve Suriye'nin de bulunduğu 83 ülke 437 bölgede 1 milyon 309 bin 773 kişinin hayatına dokundu. 67 ülkede faaliyet yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ise Türkiye'de 800 binden fazla kişiye, toplamda 3 milyondan fazla kişiye destek verdi.