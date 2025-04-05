TBMM Başkanı Kurtulmuş,’Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz’ temalı konferansta konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Hive şehrine gitti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen 'Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz' temalı konferansta katılımcılara hitap etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi'nin ev sahipliğinde, Taşkent'te 'Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150'nci Genel Kurulu'na katılacak, müzakereler kapsamında PAB 150'nci Genel Kurulu'na hitap edecek.

PAB Genel Kurulu marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak Kurtulmuş'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Taşkent'te, Özbekistan'daki iş insanlarıyla da bir araya gelecek. Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ve Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Özbekistan'a gitti.