Tokatköy’de büyük dönüşüm tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getirmeye yönelik çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Beykoz ilçesinde riskli gecekonduların bulunduğu Tokatköy Mahallesi'nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi. Tokatköy Mahallesi'nde 2023'te başlatılan proje 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Daha önce gecekonduların olduğu mahallede her an çökme riski ile karşı karşıya kalan konutların yerine Emlak Konut GYO güvencesi ile 2 etaptan oluşan yatay mimariye uygun 776'sı konut, 47'si ticari bölümden oluşan 823 yapı inşa edildi.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy'de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın" paylaşımını yaptı. Paylaşımda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan'ın, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerinin ve kentsel dönüşüm sayesinde evlerini yenileyenlerin görüşlerinin bulunduğu bir videoya da yer verildi.