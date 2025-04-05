Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Yaklaşık 2 ay önce Gebze'de geçirdiği bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen ve o tarihte bu yana evinde istirahatte olan Bahçeli, dün yeniden mesaisine başlamış oldu. Yüzlerce MHP'linin karanfil ve güllerle MHP Genel Merkezi önünde karşıladığı Bahçeli, kalabalığın arasından çalışma odasına hareket etti. Bahçeli, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililere "Bozkurt" selamıyla karşılık verdi. Partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bahçeli, şunları kaydetti:Boykot maskesiyle operasyona kalkışmak vatan ve millet sevgisiyle izah ve ifade edilemeyecektir.Türkeş Bey, bu tip fiili Türkiye düşmanlığına teşne odaklarla nasıl kıran kırana mücadele etmişse bugün de söz konusu mücadelenin fevkindeki dirayetimizle, sarsılmaz tavrımızla safımız ve durduğumuz yer, devletimizin ve milletimizin yanıdır.Siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye'nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir.Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek. Sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecek.Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır.Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacak olması gerçek bağlılığın, eksilmeyecek vefanın, bitmeyecek saygı ve sevginin tezahürüdür.Yaklaşık 2 ay önce Gebze'de geçirdiği bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen ve o tarihten bu yana evinde istirahatte olan Bahçeli, dün yeniden mesaisine başlamış oldu. Bahçeli, partinin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı dolayısıyla Ankara'nın Beştepe ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Bahçeli'ye çok sayıda partili ve basın mensubu da eşlik etti. Makam aracı ise gül yağmuruna tutuldu.Başkan Erdoğan, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümünde sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi âleme irtihalinin 28'inci yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" paylaşımını yaptı.