Haberler Gündem Haberleri Atık sular denize akıyor, CHP’li belediye seyrediyor!
Giriş Tarihi: 6.4.2025 06:59 Son Güncelleme: 6.4.2025 07:03

Atık sular denize akıyor, CHP’li belediye seyrediyor!

Beylikdüzü’nde 8 mahallenin atığı doğrudan denize karışıyor. Çevre kirliliği ve kötü kokunun iyice arttığı bölgede İSKİ tüm şikayetlere rağmen önlem almazken bölge sakini vatandaşlar, atık sular ve çevre kirliliğinin giderilmesi için filtreleme yapılmasını istiyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi’nin çevre kirliliğine sessiz kalmasına tepkiler gün geçtikçe artıyor

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Atık sular denize akıyor, CHP’li belediye seyrediyor!

Beylikdüzü'nde atık sular, Kavaklı Dere'ye karıştı. Dereağzı ve Sahil Mahallesi'nin birleşiminde bulunan alanda pis su, akıtıldığı derede dayanılmaz bir koku oluşurken çevrede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkamadığını belirtti.

Yaklaşık 200 metre ilerde deniz ile birleşen dere, kanalizasyon suyu nedeniyle denizi de kirletirken, vatandaşlar bir an önce Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) önlem almasını ve atık suyun dere ve denize akıtılmamasını istedi.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi ve çevredeki yedi mahallenin atıkları buradan denize karışıyor. Çevre kirliliğinin yaklaşık 8 aydır devam ettiği ve yetkililerin duruma müdahale etmediği ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin canlıları için de felaket anlamına gelen atık suların filtresiz bir şekilde denize dökülmesi, çevrede dayanılmaz kötü kokuların oluşmasına yol açıyor.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Tüm şikayetlere rağmen harekete geçmeyen yetkililere tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyor.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından İSKİ'den yapılan açıklamada, "İdaremiz sorumluluk alanlarında ve Kavaklı-Ambarlı İBAAT tünel hattında temizlik çalışmaları devam etmektedir.

Şikayet konusu alandan mevcut durumda denize atık su deşarjı bulunmamakta olup söz konusu şikayet videosunda görünen deniz ağzı ve derenin birleştiği noktada sahil akıntısından dolayı kum biriken kısımda temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak çalışmalar öncesi İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne de bilgi verilmektedir. Bilgilerinize sunarız" denildi.

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Atık sular denize akıyor, CHP’li belediye seyrediyor!
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