Atık sular denize akıyor, CHP’li belediye seyrediyor!

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi ve çevredeki yedi mahallenin atıkları buradan denize karışıyor. Çevre kirliliğinin yaklaşık 8 aydır devam ettiği ve yetkililerin duruma müdahale etmediği ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin canlıları için de felaket anlamına gelen atık suların filtresiz bir şekilde denize dökülmesi, çevrede dayanılmaz kötü kokuların oluşmasına yol açıyor.