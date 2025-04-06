Haberler Gündem Haberleri Bayram tatilinin acı bilançosu! İlk 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.4.2025 11:10

Bayram tatilinin acı bilançosu! İlk 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde 72 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 313 kişi yaralandı. Bayram tatili boyunca denetimlerini sürdüren Polis ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından bayram tatilinin 8. günü 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 073 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kurallarına uyulması gerektiği noktasında çağrısını yineleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bayram tatilinin acı bilançosu! İlk 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde 72 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 313 kişi yaralandı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bayram tatili boyunca denetimlerini sürdüren Polis ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından bayram tatilinin 8. günü 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41bin 073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

YOLLAR BİZİ KAVUŞTURMAK İÇİN VAR

"Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" diyen Bakan Yerlikaya, Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram tatilinin acı bilançosu! İlk 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz