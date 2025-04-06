İran’ın ‘baraj tozu’ iddiası boşa çıkarıldı

Raporda, "İran tarafından bu belirsizlikler ve yetersizliklerden beslenilerek, ülkemizde yapılan barajların Suriye ve Irak'ta yeni toz kaynak alanlarının oluşmasına sebebiyet verdiği ifade edilmektedir" denildi. Bu bağlamda yapılan kum ve toz fırtınaları projesi ile Fırat-Dicle Havzası'nda İran'ın iddialarına ve ileride oluşabilecek "mesnetsiz" bu gibi iddialara karşı bilimsel bir altlık ile cevap verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.