Kültür A.Ş’de haraç kestiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren reklam şirketi sahibi A.T., 2019 öncesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğünden ücretsiz alınan reklam izinlerinin, bu tarihten sonra yüksek miktarlar talep edilerek Kültür AŞ'den alınmaya başlandığını söyledi. A.T. "2019 öncesi izinlerden (reklam izinleri) herhangi bir ücret istenmezdi. 2019 senesinden sonra Kültür AŞ tarafından bu izinler için yüksek miktarlarda ücretler istendi. Bir nevi yasal haraç kesiliyordu. Hâlâ da bu işleyiş devam etmektedir. Kültür AŞ, bu izinler için aldıkları ücretlere tasarım bedeli vb. adı altında fatura kesmektedir. Böylelikle haraç resmiyete bağlanmaktadır. Topladıkları bu paraları ise muvazaalı sözleşmelerle yandaş şirketlere aktarmaktadırlar. Bu şirketler veya alt şirketlerden bu yöntemle naylon faturalar kesilmektedir" dedi. AA