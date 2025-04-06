Özgür Özel, CHP kongresinde anahtar liste çıkaracak

CHP'nin 21. olağanüstü kurultayı bugün saat 10.00'da Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak. Kurultayda tek güçlü aday kalan Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Kurultayda genel merkez ile iç muhalefet arasındaki en büyük çekişmenin Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel anahtar liste çıkararak PM'de görmek istediği isimleri delegelere sunacak. Özel'in listesine karşı aday olmayacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de anahtar liste hazırlığında olduğu aktarıldı.Bunun yanı sıra Özel, İmamoğlu'nun o dönem yoğun baskısıyla yüzleşmiş ve kendi listesindeki 15 üyeyi de tamamen onun istediği isimlerden oluşturmak zorunda kalmıştı. Böylelikle 60 kişilik PM'de yalnızca 37 isim Özel'in istediği üyelerden oluşabilmişti. Özel'in bu kurultayda 20'ye yakın ismi PM'den çıkarmayı planladığı, yeni isimleri dahil ederek hem İmamoğlu'nun hem de Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki gücünü kendi lehine kırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Özel'in bu hedef doğrultusunda Merkez Yürütme Krulu'nda (MYK) değişikliklere hazırlandığı bildirildi.