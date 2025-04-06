Türkiye enerji üssü oldu! Doğalgaz alan Avrupa şimdi de...

ŞAH DENİZ'DEN AVRUPA'YA

Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasından gelen yıllık 10 milyar metreküplük doğalgazın bir kısmını Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere Avrupa'ya ulaştıran Türkiye, Mavi Akım ve Türk Akım hatları üzerinden Rusya'dan, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden ise İran ve Türkmenistan'dan doğalgaz alarak bunu Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Batı Hattı üzerinden Avrupa'ya ihracına aracılık ediyor. Doğalgaz TAP ile Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi'ne, oradan İtalya'nın güneyine, İtalya'dan da diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. Böylece son dönemde Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaza erişimi azalan Avrupa, ısınmasını ve sanayisini Türkiye'den temin edebildiği gaz ile güvence altına alıyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nde BOTAŞ ve Gazprom arasında bu yıl bir işletme şirketi kurulması hedeflenirken Türkiye böylece Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden doğalgaz ve ABD'den gelen LNG'yi gazlaştırarak Turkishblend (Türk Harmanı) yöntemiyle Avrupa'ya doğrudan ihraç edebilecek. Türkiye yalnızca Avrupa'ya değil, geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Iğdır-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattı ile de Nahçıvan'a kesintisiz doğal gaz sağlıyor.