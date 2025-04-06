Vaniköy’deki kaçak villa için İBB 10 milyon dolar rüşvet aldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP üyesi T.E.'nin tanık olarak verdiği ifadeye ulaşıldı. Bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıkımına karar verilen Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılar için 10 milyon dolara yakın rüşvet verildiği iddiası tanık ifadelerine de yansıdı.

Tanık T.E. "İBB Boğaziçi İmar Müdürü E.K.'nin ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. E.K.'ye işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A'ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı.

5 milyon lira A.K.'ye verildi. Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların E.K.'ye baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A.'nın İmar A.Ş'ye danışman olduğunu öğrendim" dedi.