SON DAKİKA | AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor! Masada boykot ve sokak çağrıları var





ENFLASYON VE ABD GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ KONUŞULACAK



Ekonomik verilerinde gündeme gelmesi beklenen MYK toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 enflasyon verilerinin ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürülmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda değerlendirilecek. Ekonomi gündeminde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz hafta uygulamaya alınan ve Türkiye'nin de etkilendiği gümrük vergisi düzenlemesi de masaya yatırılacak.