AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokratik siyası sözlükte ’cunta eşittir CHP’ yazar

CHP'nin21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cunta yönetimi' ifadesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, CHP'nin geçmişine işaret ederek, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte cunta eşittir CHP yazar" ifadelerini kullandı. Özel'in siyasi tarih bilmediğine dikkat çeken Çelik, "Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir, demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da Yassıada zihniyetine biat etmiştir" dedi.