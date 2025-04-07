Son dakika: Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in "cunta" ifadesine sert tepki: Büyük hadsizlik!

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezaevindeki tutuklular devletimize emanettir." dedi.

"BUNA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Tunç, çıplak arama iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Usule aykırı diye bir şey söz konusu olamaz. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz." dedi.

"CUNTA İFADESİNİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Özel'in "cunta" ifadesi için "büyük hadsizlik" diyen Bakan Tunç, "Cunta ifadesini kendisine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı halk seçti, darbecileri tarihe gömdü." ifadelerini kullandı.

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