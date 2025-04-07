CHP kurultayında adaylık çelmesi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı yolsuzluk soruşturmaları ve 'şaibeli kurultay' iddialarının gölgesinde yapıldı. Tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçilirken, Berhan Şimşek'le arasındaki sert tartışma kurultaya damgasını vurdu. Berhan Şimşek, 97 imza topladığını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdiği için adaylık başvurusunun kabul edilmediğini öne sürdü. Hem Özgür Özel hem de kurultay divanıyla tartışan Şimşek, "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dedi. CHP'nin dünkü olağanüstü kurultayı bir kez daha tartışmalar ve gerginliklerle tamamlandı. Kurultay öncesi 3 aday adayı olmasına rağmen tüm organizasyonun adeta Özgür Özel'in tek adaylığı üzerine planlanması, tepkileri beraberinde getirdi. Adaylık için yeterli imzayı toplayan, buna rağmen "Süre bitti" denilerek başvurusu reddedilen eski milletvekili Berhan Şimşek ile Özgür Özel'in tartışması güne damga vurdu. Özel, tek aday girdiği seçimde 1171 oyla yeniden genel başkan oldu.

ŞİMŞEK İSYAN ETTİ

İlk olarak kurultay sabahı açıklama yapan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Bir diğer aday olan eski milletvekili Berhan Şimşek ise yaşadığı haksızlığa isyan etti. 97 adet ile adaylık için yeterli imzayı topladığını ancak divan heyetinin 5 dakikalık süre aşımı iddiasıyla başvurusunu kabul etmediğini aktaran Şimşek, Özgür Özel'in oturduğu koltuğa yönelerek bir süre Özel'le tartıştı. Şimşek tartışmanın ardından salonu terk etti.

KILIÇDAROĞLU BEKLEMEDİ

Öte yandan kurultay öncesi oy verme işlemi için hazırlanan masalarda sadece Özgür Özel'in isminin bulunduğu pusulaların yer alması da dikkat çekti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile eski milletvekili Berhan Şimşek'in olası adaylıkları için hiçbir hazırlığın yapılmadığı iddia edildi. Gözler bir yandan da Özgür Özel'in daveti üzerine kurultaya katılan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerindeydi. Protokolde Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'in yanındaki koltuğun ayrılmadığı görüldü. Özel'in açılış konuşmasını dinleyen Kılıçdaroğlu, konuşma biter bitmez salondan hızla ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlık için oy verme aşamasını dahi beklememesi dikkat çekti.

BAYKAL'A BÜYÜK AYIP

Kurultayda divan başkanlığını üstlenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise eski genel başkanları anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Tepkilerin artması üzerine sözlerini düzelten Çavuşoğlu, "Hata ile atlamış bulunmaktayım, özür dilerim" dedi. Çavuşoğlu'nun Deniz Baykal'ı görmezden gelmesi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına destek veren kızı Aslı Baykal'a bir mesaj olarak yorumlandı.



'BEN DUVARLARA CHP YAZARKEN ÖZEL KISA PANTOLONLA GEZİYORDU'

İmza listesini geç verdiği bahanesiyle adaylığı kabul edilmeyen Berhan Şimşek salonu terk ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Şimşek, "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verildi. Bugün hızlandırılmış kurultay yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Beş dakika arkadaşlar. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don, kısa pantolon giyiyordu." sözleriyle gündem oldu. Aynı sertlikte bir başka açıklama daha yapan Şimşek, "Yeterli imzanın üzerine çıkmamıza rağmen adaylık başvurumuz kabul edilmemiştir. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'dır. Sanırım konuşacaklarımdan korktular" dedi.