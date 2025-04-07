Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: ‘Mili iradeyi yok saymaktır’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da CHP' lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Yılmaz, "Halkın seçtiğine cunta demek, esas itibarıyla halkı cuntacı olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışa vurumudur. Olsa olsa içindeki cunta özlemini başkalarına yansıtma halidir" ifadelerini kullandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan dilin şimdiden ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır. Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır" diye belirtti.