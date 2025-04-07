Sokak köpeklerine karşı kapsamlı faaliyet içindeyiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray Valiliği'ni ziyaret etti. Sokak hayvanları konusunda açıklama yapan Aktaş, "Sahipsiz sokak hayvanları maalesef ülkemizin gündem konusu ve olumsuz gündem maddelerinden birisi haline geldi. Özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının ve köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine vesile olması gerçekten acı bir tablo. Bundan hareket ederek 81 ilimizde, belediyelerimiz hem de özel idaresi olan ilerimizde büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Sokak köpeklerinin toplanması ve bunlarla beraber barınakların doğal yaşam alanları olarak faaliyete geçirilmesi ve hayvanların barınaklara toplanması orada bir rehabilitasyon süreci önemli bir çalışma" dedi.