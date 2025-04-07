Türkiye ile BAE arasında Afrika konulu istişareler yapıldı

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Duran ve Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arasındaki Afrika konulu istişarelerde, Afrika'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde ayrıca, Afrika Boynuzu ve Sahel bölgelerinin istikrarı başta olmak üzere kıtanın yararına olacak potansiyel işbirliği alanları da ele alındı.