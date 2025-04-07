Vaat var, icraat yok

CHP'li Kartal Belediyesi tarafından temeli atılan Cevizli Yaşam Merkezi, aradan geçen 10 yıla rağmen bir türlü bitirilemezken, İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu 2018'de temeli atılan Üsküdar'daki Küçüksu Spor Tesisleri de CHP yönetime gelince yarıda kaldı ve 7 yıldır tamamlanamadı. Yerel seçimlerde kazandığı belediye sayısını artıran CHP, belediyecilik konusunda istenilen hizmetleri bir türlü veremiyor. Hatta başlattıkları projeleri dahi tamamlayamıyor.

Her seçim öncesi 'yapacağız' dedikleri ve temeli yaklaşık 10 yıl önce CHP'li yönetim tarafından atılan Kartal Cevizli Yaşam Merkezi, aradan geçen zamana rağmen bir türlü bitirilemedi. 2022 yılında projeye Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil oldu. Ancak içerisinde engelli merkezi, konferans salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, kreş, aile danışmanlık merkezi, mahalle evi ve otopark bulunacak olan merkezin ne zaman bitirileceği ise belirsizliğini koruyor. İBB'nin yapımını sürüncemede bıraktığı bir diğer proje ise Üsküdar Küçüksu'da bulunan yapımına 2018 yılında başlanan Küçüksu Spor Tesisleri inşaatı oldu. 8.5 dönüm arazi üzerine inşaatına başlanan içinde yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya ve otoparkın bulunacağı spor tesisi bir türlü bitirilemedi.