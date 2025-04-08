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Giriş Tarihi: 8.4.2025 17:08 Son Güncelleme: 8.4.2025 17:14

819 şüpheli için iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP’nin çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan şüpheli sayısı 819’a ulaştı. Bu şüphelilerden 278’i tutuklu olarak bulunuyor. 20 ayrı iddianame Asliye Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
819 şüpheli için iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 20 ayrı soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamelerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

SALDIRARAK TAŞKINLIK GÖSTERDİLER

Hazırlanan iddianamelerde, yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulandı. Dağılmayan, direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

819 ŞÜPHELİYE İDDİANAME

20 ayrı iddianamede bulunan toplam 819 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Bu şüphelilerden 278'i tutuklu olarak bulunuyor. Öte yandan 10 şüphelinin firari olduğu ve haklarında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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819 şüpheli için iddianame
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