ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok güçlü ve zeki

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Türkiye ile arabulucuk isteyen Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'ya "Makul olmalıyız" uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyleyen Netanyahu, İsrail'de yaşanan Türkiye paniğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump ise Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti. Trump, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım" dedi.

Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız" şeklinde konuştu.