Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Özgür Özel’in “cunta” ifadesine sert tepki: Bu büyük hadsizliktir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cunta başkanı" ifadesine sert tepki gösterdi. İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi" programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Özel'in sözlerini "büyük bir hadsizlik" olarak nitelendirdi.

Dün çok talihsiz bir ifade kullandı CHP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu, bir kere hadsizliktir. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz.

'YARGI BAĞIMSIZDIR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, "Bu konuda kararı verecek olan, dosyaları inceleyecek olan bağımsız yargımızdır. Yargıya müdahale etmek gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.