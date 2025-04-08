Bayraklı Belediyesinden çevre katliamı! 8 ay arayla ikinci kez kaçak çöp depolarken yakalandı

BAKANLIK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Çievre Bakanlığı Bayraklı Belediyesi eli ile Doğançay Mahallesinde gerçekleştirilen çevre katliamını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

VAHŞİ DEPOLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildiğine dikkat çekildi. Bakanlık, Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığına dikkat çekti.