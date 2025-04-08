CHP, milli iradeyle kavgalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP millet iradesi ile kavgalı. Cunta eşittir CHP'dir, CHP her zaman seçilmişleri cuntacılıkla suçlamıştır. Bunun siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze'deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğine devam ediyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümetinin soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması, bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Sayın Özgür Özel, büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.

Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP, siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır. CHP kendilerine yakışacak ifadeyi bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza kullanıyor.

Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önceki dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir. CHP'de bir siyaset kurduklarında çürük temelde siyaset inşa etmeleri şaşkınlık verici. Türkiye uluslararası toplantılara en çok randevu edilen taraftır. Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanımızda da böyledir. AB'de fasılları açalım, yerine getiriyorsak kapatırsınız aksi takdirde açık kalır. Avrupa'da sorun genişlemeye yönelik kendi vizyonsuzluklarından kaynaklanıyor.

DEM GÖRÜŞMESİ BU HAFTA

Sayın Cumhurbaşkanımız DEM'le görüşme talebini uygun gördüğünü belirtmişti. Bu hafta içinde görüşme olabilir.



İTALYA SAVUNMA BAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti. Kabulle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında Orta Doğu başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Crosetto, Erdoğan ile görüşmesinde NATO ve Avrupa'nın caydırıcılığı ile savunmasını ve iki ülke orduları arasında muhtemel işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.