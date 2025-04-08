Zehir zemberek sözlerle kararını duyurdu! CHP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz istifa etti

CHP'li 5 meclis üyesi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında istifa kararını kamuoyuna açıklayan Umut Yılmaz, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.



Partilileri tarafından kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

Çıkar gruplarının belediyeyi adeta felç ettiğini söyleyen Yılmaz, "Aileme tehditlerde bulundular, yardımcım silahlı saldırıya uğradı, Genel Merkez suskun kaldı. En acısı ise, CHP'li meclis üyelerinin belediye başkanlarını savcılığa vermek için sıraya girmesi oldu, babam bu yozlaşmış düzene asla boyun eğmezdi. Onun bana bıraktığı değerlerden sapmadım" diye konuştu.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı yüzde 39 oy oranıyla CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz uzun süredir partisiyle sorunlar yaşıyordu. Daha önce partililer ile çıkan sorunlar nedeniyle parti üyesi bir kişi belediye binasının önünde CHP'li meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırıda bulunmuş, Ekici olayda yaralanırken, saldırgan tutuklanmıştı.