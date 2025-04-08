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Giriş Tarihi: 8.4.2025 19:28 Son Güncelleme: 8.4.2025 19:37

CHP’li meclis üyesinden işçilere tehdit! Bilgi sızdırmakla suçladı

CHP’li Beykoz Belediyesi’nin CHP’li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
CHP’li meclis üyesinden işçilere tehdit! Bilgi sızdırmakla suçladı

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etti.

Belediye meclis toplantısında konuşan Burak Korkmaz, "Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız.

Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum" dedi.

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CHP’li meclis üyesinden işçilere tehdit! Bilgi sızdırmakla suçladı
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