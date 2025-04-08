CHP’li meclis üyesinden işçilere tehdit! Bilgi sızdırmakla suçladı

Belediye meclis toplantısında konuşan Burak Korkmaz, "Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız.