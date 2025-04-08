CHP’li meclis üyesinden işçilere tehdit! Bilgi sızdırmakla suçladı

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etti.
Belediye meclis toplantısında konuşan Burak Korkmaz, "Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız.