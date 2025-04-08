Cumhuriyet Kulesi kat karşılığı satılacak

Ankara'nın Keçiören ilçesinde skandal niteliğinde bir gelişme yaşandı. CHP'li Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına inşa edilen ve Ankara'nın simgelerinden biri olan Cumhuriyet Kulesi'ni satışa çıkarmak için harekete geçti. Belediyenin Meclis'e gönderdiği yazıda, kulenin arsası ve üzerindeki yapılarla birlikte satışı için Başkan Mesut Özarslan'a yetki verilmesi istendi.

Satış talebi, Keçiören Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Belediye Meclisi'ne sunuldu. Yazıda, 91937 ada, 11 parselde kayıtlı ve sadece Cumhuriyet Kulesi'nin bulunduğu taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması, trampaya konu edilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkartılması için başkanlık makamına tam yetki verilmesi talep ediliyor. 197 metre yükseklikteki kule Ankara'nın en yüksek kulesi olarak 2024'te AK Partili eski başkan Turgut Altınok döneminde hizmete açıldı. Ancak yerel seçimlerde CHP'nin göreve gelmesiyle birlikte sadece birkaç hafta sonra kapatılmıştı.

İçerisinde döner restoran, VIP salon, bilim merkezi, sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, alışveriş merkezi, nikâh salonu ve 350 araçlık otopark gibi birçok fonksiyona sahip olan kule, kısa süreli hizmetin ardından kapatılarak çürümeye terk edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi de benzer şekilde Türkiye'de benzeri olmayan oyun parkı Ankapark'ı kapatarak benzer adım atmıştı.



MİLYARLIK YATIRIMIN HESABINI KİM VERECEK?

Yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olan Cumhuriyet Kulesi'nin kapatılıp kaderine terk edilmesi ve şimdi de satışa çıkarılması, "Halkın parasıyla yapılan yatırım bu kadar kolay mı heba edilir?" sorusunu gündeme taşıdı. Belediyenin elindeki en büyük projeyi kapatıp satma yoluna gitmesi, "CHP'li yönetim belediyecilikte hizmet değil, intikam peşinde" yorumlarını da beraberinde getiriyor.