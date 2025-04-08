Dilruba Kayserilioğlu Özgür Özel’i yerden yere vurdu: İçeri giren gençlerimizin arkasındayım diyor ama…





İçeri giren gençlerimizin arkasındayım diyor Berkay'ı meclise alarak sahip çıkıyor ama aynı Özgür Özel özür dilemedim ve benim yerime dilediği özürü kabul etmedim sonrasında ise davetiyle geldiğim protokolü inkar etmesini yalanladım diye her yerden iş yolumu kapadı. Yani kendileri bana iktidardan daha fazlasını yaptı. Şimdi de meydanlardaki gençleri sahiplenmesi tamamen siyasi hamle tıpkı bende olduğu gibi" dedi.