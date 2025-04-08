Dilruba Kayserilioğlu Özgür Özel’i yerden yere vurdu: İçeri giren gençlerimizin arkasındayım diyor ama…

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenlere hakaret etti. Kayserilioğlu, 12 Ağustos Pazartesi günü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.
Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kayserilioğlu 18 gün sonra tahliye edildi. Kayserilioğlu tahliye olduktan sonra geçtiğimiz yaz İzmir Enternasyonel Fuarı açılış törenine katıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLAMIŞTI
Dilruba Kayserilioğlu, protokol skandalına ilişkin, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanlamıştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadeler kullanan Kayserilioğlu, "Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var" diye Özel'e tepki göstermişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İ YERDEN YERE VURDU
Dilruba Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i adeta yerden yere vurdu, çok sert şekilde eleştirdi. Kayserilioğlu, "Beni siyaset için kullanıp sonra da geri atak yapmasaydı şu an böyle büyük bedeller ödenmeyecekti. Kaldı ki sadece yerime özür dilemeyle de kalmadı farklı yaptırımları da oldu.
İçeri giren gençlerimizin arkasındayım diyor Berkay'ı meclise alarak sahip çıkıyor ama aynı Özgür Özel özür dilemedim ve benim yerime dilediği özürü kabul etmedim sonrasında ise davetiyle geldiğim protokolü inkar etmesini yalanladım diye her yerden iş yolumu kapadı. Yani kendileri bana iktidardan daha fazlasını yaptı. Şimdi de meydanlardaki gençleri sahiplenmesi tamamen siyasi hamle tıpkı bende olduğu gibi" dedi.